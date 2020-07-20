مسبار “الأمل” الإماراتي ينطلق إلى المريخ

2020/07/20 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أطلقت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الأحد، “مسبار الأمل” في رحلته إلى المريخ.وأطلق “مسبار الأمل” من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان على الساعة 1:58 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات (21.58 بتوقيت غرينتش – يوم الأحد) في رحلة إلى الكوكب الأحمر تستغرق سبعة أشهر، حيث سيدور حوله ويرسل […]

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