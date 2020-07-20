الحكيم: ممارسات الحكومات المتعاقبة تسببت بالمزيد من انهيار الدولة

2020/07/20 | 10:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الاثنين، ان الحكومات المتعاقبة تسببت بالمزيد من انهيار الدولة على مدى السنوات الماضية، مبينا ان العراق يشهد فرصة كبيرة في بناء الدولة بالنزامن من انخفاض الحس الطائفي والتقسيمي وقال الحكيم في مقال اطلعت عليه /المعلومة/ ان ” بعض الحكومات استثمرت المواقعَ لأغراضٍ ضيقةٍ , ولاسيما أنّ […]

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