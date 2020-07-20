تجدد التظاهرات في ذي قار ومحتجون يغلقون فرع توزيع المنتجات النفطية

2020/07/20 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تجددت التظاهرات في محافظة ذي قار، الاثنين، احتجاجا على تردي الخدمات والمطالبة بإقالة بعض المسؤولين المحليين.وقال مصدر مطلع لـ/المعلومة/، إن “متظاهرين قاموا، صباح اليوم، باغلاق تقاطع الوائلي في قضاء الشيوخ جنوبي الناصرية بالاطارات المشتعلة احتجاجا على سوء الخدمات والمطالبة باقالة قائممقام القضاء”.وأضاف المصدر، أن “متظاهرين آخرين قاموا بغلق فرع توزيع المنتجات […]

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