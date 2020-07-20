محافظة عراقية تسجل درجة حرارة تبلغ 51 مئوية ومحافظتان 50 درجة

2020/07/20 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الإثنين، الحالة الجوية لمناطق البلاد الوسطى والشمالية وا...





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