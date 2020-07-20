محافظة بغداد تزيد إجراءات السلامة لمنع الحرائق

2020/07/20 | 10:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتتجه محافظة بغداد، الى تقليل نسبة الحرائق في العاصمة من خلال الزام الجهات المختلفة باتباع اساليب السلامة ونصب المطافئ في اماكن متعددة .واوضح النائب الفني لمحافظة بغداد علي العيثاوي، أن "المحافظة ومن خلال اللجنة العليا للسلامة البيئية فيها تتجه الى اتخاذ الاجراءات المناسبة للتقليل من الحرائق، التي تحدث في المحال التجارية والعمارات السكنية وبعض المطاعم، منبها على ان ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يعد من ابرز الاسباب التي تؤدي لها، فضلا عن عدم الالتزام بشروط السلامة البيئية والصحية".ولفت إلى، أن "المحافظة الزمت جميع المحال والمراكز التجارية وكذلك العمارات السكنية وغيرها الى نصب مطافئ حريق في اكثر من موقع، الى جانب توجيه المخازن باتباع الاساليب الصحيحة للخزن وتهويتها بشكل سليم كونها تؤدي الى حصول حرائق عند تكدس المواد والبضائع في ظل درجات الحرارة المرتفعة".وأكد، أن "هذه الحوادث تتكرر كل عام، الا انها ازدادت اكثر هذا العام، نظرا لأن الكثير منها مغلق حسب شروط اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا وبالتالي فان ذويها لايتبعون اساليب السلامة فيها، مضيفا انه سيتم التعاون مع مديرية الدفاع المدني في الكرخ والجهات الامنية الساندة بغلق المحال المخالفة لهذه التعليمات من خلال تشكيل لجنة مشتركة للحد من ظاهرة الحرائق ومتابعة المخالفين".

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