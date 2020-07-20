محافظ البصرة يشرح خريطة توزيع الأوكسجين على مستشفيات المحافظة

2020/07/20 | 10:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجياكد رئيس خلية الأزمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني قرب استكمال استيراد اسطوانات الاوكسجين البالغ عددها (٤٠٠٠) اسطوانة من الجانب الايراني عبر منفذ الشلامجة الحدودي، مشيراً الى ان اخر وجبة من الاسطوانات ستصل الاسبوع المقبل» .وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي ورد لـ»المستقبل العراقي»، انه تم الى الان استيراد (٣٥٠٠) اسطوانة اوكسجين عبر الجانب الايراني حيث تم توزيع الأسطوانات الى المستشفيات في المحافظة وبواقع (٦٠٠) اسطوانة الى مستشفى التعليمي (الجمهوري سابقا) و (٨٠٠) اسطوانة الى مستشفى الموانئ .من جانبه، أوضح عضو خلية الازمة في البصرة حكيم المياحي ان هناك خزن للاسطوانات المستوردة من الجانب الايراني في مخازن المدينة الرياضية وجاهزة في حال احتياج اي مستشفى لإعداد اخرى من الاسطوانات ،مؤكداً الى ان الوضع في هذا الجانب مسيطر عليه من ناحية توفير اسطوانات الاوكسجين .

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