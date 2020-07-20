الكاظمي: السعودية ثقل كبير وعمق إستراتيجي للعراق

2020/07/20 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، ان زيارتي للملكة العربية السعودية تهدف لتحصين وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.وقال الكاظمي في حوار مع صحيفة “عكاظ” السعودية، إن “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نصفه بـ«الصديق» وهو أدرك مبكراً أن المنطقة بحاجة ماسة للسلام ومشروع للتنمية، فأطلق رؤيته المستقبلية للسعودية”.واوضح إن “زيارتنا للمملكة تعكس ما …

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