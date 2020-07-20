الجيش والحشد يباغتان “داعش” جنوب غرب نينوى

2020/07/20 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي والجيش، الاثنين، عملية امنية جنوب غرب نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من اللواء 44 بالحشد الشعبي والجيش نفذت، في وقت متأخر من ليلة امس، عملية امنية جنوب غرب نينوى”.وأضاف البيان أن “العملية تهدف لمباغتة العدو وتأمين […]

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