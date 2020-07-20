2020/07/20 | 10:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("رغد صدام حسين" توجه نعي مرفق بصورة للعراقيين ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("رغد صدام حسين" توجه نعي مرفق بصورة للعراقيين ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).