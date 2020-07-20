استخدم تطبيق “غوغل” دو بدلًا من زوم

2020/07/20 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … في حين أن تطبيق مكالمات الفيديو (زوم) Zoom قد يكون التطبيق الأكثر شهرة في عام 2020 بعد صعوده السريع مع توجه الأشخاص للعمل من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن إذا كنت تتطلع إلى استعمال تطبيق لمكالمات الفيديو فقط للدردشة مع أفراد العائلة والأصدقاء فإن تطبيق (غوغل دو) Google Duo هو في الواقع […]

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