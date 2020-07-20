لتحفيز النساء.. مرشح للرئاسة الأميركي يقترح: مليون دولار لكل شخص لديه طفل

2020/07/20 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اقترح مرشح أميركي للانتخابات الرئاسية القادمة إعطاء كل شخص لديه طفل مبلغ مليون دولار كحوافز مادية.وعبّر مغني الراب كاني ويست، المرشح المستقل في أولى فعاليات حملته الانتخابية في ولاية كارولينا عن رأيه بأن “لا ينبغي حظر الإجهاض في الولايات المتحدة” كما تناقله وسائل إعلام.وأشار ويست إلى ضرورة تشجيع النساء اللواتي […]

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