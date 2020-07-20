رئاسة البرلمان تمنع النواب السابقين من استخدام شعار المجلس

2020/07/20 | 10:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … وجهت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، بعدم استخدام الشعار الرسمي المعتمد للبرلمان من قبل أعضاء المجلس الوطني المؤقت، والجمعية الوطنية، ومجلس النواب للدورات السابقة خلال مخاطباتهم ومراسلاتهم.وذكرت رئاسة المجلس في بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان إنه “العلاقة التمثيلية التي تربط اعضاء مجلس النواب بناخبيهم والصفة والمركز القانوني لعضو المجلس كمكلف بخدمة عامة متفرغ للنيابة […]

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