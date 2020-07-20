قبيلة طي تعلن الحداد وتنكيس بيارقها حزنا على رحيل “سلطان هاشم”

2020/07/20 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قبائل وعشائر طيء في العراق والعالم الحداد وتنكيس بيارقها احتراما وتقديرا لروح وزير الدفاع الأسبق الفريق الاول الركن سلطان هاشم احمد وأعربت عشائر طي عن عميق حزنها والمها الشديد لرحيل موكدة انها فقدت رمزا من رموزها الافذاذ وبطلا يشهد … Readmore

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