2020/07/20 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد عمدة مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية دعوته للقوات الفيدرالية مغادرة المدينة، متهماً إياها باعتماد أساليب مسيئة ضد المتظاهرين.وقال عمدة المدينة تيد ويلر لشبكة سي إن إن الأحد “إنهم يصعدون الوضع بشكل حاد”.وكانت هناك احتجاجات ليلية ضد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمدة بورتلاند الامريكية يطالب بمغادرة القوات الفيدرالية المدينة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمدة بورتلاند الامريكية يطالب بمغادرة القوات الفيدرالية المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).