الحشد الشعبي يعثر على نفق لداعش في جزيرة الحضر

2020/07/20 | 10:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، على نفق لتنظيم “ داعش” الإجرامي في جزيرة الحضر جنوب الموصل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى واللواء 25 عثرت، صباح اليوم، على نفق كبير جداً لداعش الإرهابي في جزيرة الحضر الواقعة جنوب […]

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