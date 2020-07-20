بورصة الكفاح واسعار الدولار في عموم العراق

2020/07/20 | 10:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تنشر "كلكامش برس" اليوم الاثنين، اسعار بورصة الكفاح في العاصمة بغداد، واسعار الدولار في عموم محافظات البلاد.بغداد - بورصة الكفاح124,100....السعر في الصيرفات ( تقريبي )123,500124,500—-—————كركوك124,100————-اربيل 124,100—————البصرة123,900—————-الموصل124,100—————السليمانية124,100—————-الرطبة124,500

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