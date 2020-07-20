المالية النيابية: تأمين الرواتب بشكل كامل وقد يصرف بعضها قبل عيد الأضحى

2020/07/20 | 10:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت اللجنةُ المالية في مجلس النواب، الاثنين، عن زوال الخلل الفني الذي تسبب في تأخير رواتب الموظفين الشهر الماضي، مؤكدةً أن رواتب الشهر الحالي مؤمَّنة بالكامل ولجميع الموظفين وقد تصرف بعضها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "رواتب الموظفين لشهر تموز مؤمّنة بالكامل، لكننا لم نسمع أي إشعار من قبل وزارة المالية بإمكانية صرفها قبل حلول عطلة عيد الأضحى المبارك، أو قد تصرف بحسب الجدول المثبت لكل وزارة".وعزا السعداوي، تأخير الرواتب خلال الشهر الماضي إلى "إشكال فني في المصادقة على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، وتأخير الاشعارات من البنك المركزي العراقي ووزارة المالية الى المصارف"، مؤكداً أن "الشهر الحالي والأشهر المقبلة ستشهد صرف الرواتب وفق الجدول المثبت لكل وزارة".

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