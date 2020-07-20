كان ماض وراح - سيدة عشتار بن علي

2020/07/20 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيدة_عشتار_بن_علي كَانَ مَاضٍ وَرَاحْ فَجْرَ يَوْمٍ وِضَاحْ فَاعْذُرِي غَفْلَتِي عَنْ هُبُوبِ الرّياحْأَخْرِسِي مَا طَفَا مِنْ سَقِيمِ النُّوَاحْكَانَ مَاضٍ وَرَاحْ فَجْرَ يَوْمٍ وِضَاحْ انْثُرِي يَا سِنُونْ مَا خَفَتْهُ الجُفُونْ حَالَ ذَاكَ الهَوَى قَدْ بَدَا كَالجُنُونْ رَجْفَةٌ كَاللَّظَى يَا غِيَاثَ الحُصُونْ وَالدُّجَي قَدْ مَضَىامْرَحِي ي ......





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