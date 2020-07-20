اليسار .. اليمين .. -الديمقراطية- كقاسم مشترك بينهما. - ابراهيم حمي

2020/07/20 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_حمي ما الفرق بين اليسار واليمين في حالة التعايش والمنافسة الديمقراطية كالقاسم المشترك بينهما؟ (بعض الدول الأوربية كنموذج).



هي الممارسة الديمقراطية إن كانت تصب في اطار المصلحة العامة وفي حالة رأي عام وشعب واع مدرك لحقوقه ومصلحته، يبقى التدبير للشأن العام لا يختلف كثيرا .



وهذا جانب وموضوع آخر.الواقع ان اليسار منظومة فكرية، سياسية، اقتصادية وثقافية نقيض ومناهض للرأسمالية كمنظومة يعتمدها اليمين بكل اط ......





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