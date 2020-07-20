وزير التجارة السعودي: رغم إرجاء زيارة الكاظمي.. العمل متواصل لتحقيق المنشود مع العراق

2020/07/20 | 11:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التجارة السعودي ماجد عبد الله القصبي، الاثنين، ان علاقاتنا مع العراق تشهد نمواً يليق بالتاريخ الذي يجمعنا وبالمستقبل الذي ينتظرنا.وقال القصبي في تغريدة على “تويتر” إن “العلاقات السعودية العراقية تشهد نمواً يليق بالتاريخ الذي يجمعنا وبالمستقبل الذي ينتظرنا”.وأضاف “رغم إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة، إلا أن اجتماعات مجلس التنسيق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة السعودي: رغم إرجاء زيارة الكاظمي..



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