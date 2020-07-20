ترامب غير مستعد للقبول بنتائج الانتخابات الرئاسية اذا خسر

2020/07/20 | 11:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه غير مستعد للقبول بنتائج الانتخابات والالتزام بها اذا خسر مذكرا بالتهديد السابق الذي وجهه قبل اسابيع من انتخابات عام 2016 .وذكرت وكالة الاسوشيتد برس في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” ترامب سخر من نتائج الاستطلاعات التي تشير الى تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن عليه […]

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