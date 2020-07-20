الكاظمي: اتطلع لخروج خادم الحرمين من المستشفى كي يتسنى لي زيارة المملكة

2020/07/20 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته إلى بغداد.

وقال مدير المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي ع

بغداد اليوم- متابعة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (20 تموز 2020)، أن زيارة السعودية، التي أعلن عن تأجيلها اليوم، لن تكون بروتوكولية، وستكون زيارة عمل لتحريك عجلة التعاون بين البلدين.

وقال الكاظمي في حوار مع صحيفة ’’عك

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الإثنين (20 تموز 2020)، العثور على ’’نفق كبير’’ لتنظيم داعش جنوب الموصل.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في

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