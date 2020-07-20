الكشف عن ’’عمليات سرية’’ بريطانية في العراق أدت إلى مقتل 100 من عنصر داعش

2020/07/20 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفاد صحيفة بريطانية، الاثنين (20 تموز 2020)، بأن فرقاً من قناصي القوات الخاصة البريطانية، وقوات ا...





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