البدء بفحص الرياضيين والملاكات استعداداً لانطلاق الأنشطة الرياضية

2020/07/20 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

باشرت دائرة الطب الرياضي، وزارة الشباب والرياضة، الاثنين(20 تموز 2020)، بفحص اللاعبين والملاك...





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