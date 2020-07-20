القضاء: ناقشنا مع ظريف اجراءاتنا بخصوص جريمة اغتيال المهندس وسليماني

2020/07/20 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى ، اليوم الاثنين ، أن رئيس المجلس فائق الزيدان ناقش مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجرءات القضاء بخصوص جريمة اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني.

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