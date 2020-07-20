محلل إيراني: أتمنى ان لا يكون هذا السبب وراء تأجيل زيارة الكاظمي للسعودية

2020/07/20 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد المحلل السياسي الإيراني محمد صالح صدقيان، الاثنين، أن إيران لم تطلب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القيام بوساطة مع إيران أو أميركا، فيما رجح وقوف سبب آخر وراء تأجيل الزيارة.وقال صدقيان في صفحته على الفيسبوك واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “حسب ماعلمت ان ايران لم تطلب من الكاظمي القيام بوساطة لا مع […]

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