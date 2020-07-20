الامن العراقي يعتقل قيادياً بتنظيم داعش في

2020/07/20 | 11:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاثنين باعتقال قيادي في تنظيم داعش شمالي المحافظة.

وأبلغ امر الفوج الرابع من لواء "نداء ديالى" للحشد فتاح العزاوي وكالة شفق نيوز، ان قوات مشتركة من فوج سد العظيم - لواء 18 من الجيش العراقي والحشد العشائري تمكنوا من القبض على قيادي في تنظيم داعش بعملية نوعية في مناطق "معسكر عائشة" في جبال حمرين شمالي ديالى.

ومعسكر عائشة هو أكبر معسكر لداعش في أطراف ديالى، اعادت عناصر داعش تأهيله والتمركز فيه مؤخرا على الرغم من اعلان القوات الامنية مرات عدة تدميره بالكامل.

واكد العزاوي ان القيادي تم اقتياده للتحقيق من قبل الاجهزة الامنية في احد مراكز الاحتجاز.

ولازالت مناطق شمالي ديالى الحدودية بين ديالى وكركوك معاقل واوكار لتنظيم داعش, لم تفلح العمليات الامنية الواسعة التي نفذتها التشكيلات الامنية بتطهيرها او مسكها وانهاء خطرها.

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