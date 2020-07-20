تسارع وتيرة اصابات كورونا في الجزائر

2020/07/20 | 11:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات الجزائرية تعيد تفعيل الاجراءات الاحترازية بسبب تسارع انتشار كوفيد_19 بشكل مفاجئ

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