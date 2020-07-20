2020/07/20 | 11:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشف مجلس القضاء الأعلى اليوم الإثنين عن تفاصيل اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد.وقال إعلام القضاء في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “ظريف زار رئيس المجلس فائق زيدان للإطلاع على إجراءات القضاء في التحقيق بحادث المطار”.واستهدفت طائرة أميركية مطلع العام الجاري مركبة تقل نائب رئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الأعلى يكشف “تفاصيل” اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء الأعلى يكشف “تفاصيل” اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).