هيئة الاوراق المالية العراقية تصدر تقريرها عن حركة التداول للفل الاول من العام الحالي

2020/07/20 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة الأوراق المالية في العراق، الاثنين، تقريرها عن حركة التداول في سوق العراق للأوراق المالية للفصل الأول من العام الحالي، والذي تضمن العديد من المؤشرات والبيانات المالية عن جميع الشركات المدرجة في السوق في العراق.وقال رئيس الهيئة علاء … Readmore

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