داخلية كردستان تصدر توضيحاَ بشان قضية داليا محمود

2020/07/20 | 11:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان، توضيحاً بشان ادعاءات تسلمي فتاة تدعى داليا محمود الى تركيا.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “تقدم” انه “بعد المزاعم التي سيقت ضد إقليم كوردستان وأتهمته بتسليم فتاة اسمها (داليا محمود مُسلم) إلى تركيا، نرى من الواجب أن نوضح للرأي العام بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي ليست …

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