كورونا قد ينقل مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا إلى البرتغال

2020/07/20 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

يتابع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الحالة الصحية في إقليم كتالونيا الإسباني، بعد انتشار فيروس كورونا من جديد في بعض المناطق، مع إمكانية إصدار قرار بنقل مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ونابولي إلى مدينة لشبونة البرتغالية.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن "مسؤولي نابولي أبدوا قلقهم من السفر إلى مدينة برشلونة، حال استمرار تفشي فيروس كورونا على هذا النحو خلال شهرآب".

وألمح، نائب رئيس "يويفا" ميشيل يوفا إلى "أنهم لديهم خطة بديلة في حالة تعذر إقامة المباراة في كامب نو، بسبب المشكلات الصحية التي ظهرت مؤخرًا في إقليم كتالونيا".

الجدير بالذكر أن جميع مباريات دوري الأبطال بداية من لدور الثمانية ستقام في مدينة لشبونة، بعد موافقة جميع الفرق المشاركة على هذا القرار، ويعاني برشلونة في الفترة الحالية من اهتزاز المستوى وتراجع النتائج الأمر الذي كلف الفريق خسارة لقب الدوري الإسباني لمصلحة الغريم التاريخي ريال مدريد.

وفي حال اتخذ "يويفا" قرارًا بنقل مباراة برشلونة ونابولي إلى لشبونة، فسيكون ذلك القرار ضربة معنوية كبيرة للفريق الكتالوني الذي يجيد اللعب على أرضه حتى في ظل غياب جماهيره بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وتقدم ري

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