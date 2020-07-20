داخلية كردستان ترد على اتهامها بتسليم ’’فيان شرف’’ إلى تركيا وتكشف تفاصيل جديدة

2020/07/20 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

اصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الإثنين (20 تموز 2020)، بيانا بشأن اتهامها بتسليم المقاتلة وحدات حماية المرأة الكردية (YPJ)، ’’فيان شرف’’، إلى تركيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد المزاعم التي سيقت ضد إقليم كردستان وأتهمته بتسليم فتاة اسمها (داليا محمود مُسلم) إلى تركيا، نرى من الواجب أن نوضح للرأي العام بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي ليست سوى محاولة لتضليل الحقائق وإخراجها من سياقها".

واضاف البيان أن "داليا محمود مسلم المعروفة باسم (فيان شرفان)، وبعد أن تخلت عن قوات وحدات حماية المرأة (YPJ) انضمت إلى مسلح آخر من أهالي بدليس في كوردستان تركيا يدعى (سلام رمضان محمد) المعروف باسم (تولهدان) وهو الآخر قد ترك صفوف وحدات حماية الشعب (YPG) ووقعا في علاقة غرامية قبل أن يقررا الفرار سويةً".

وتابع أن "سلام رمضان قد عاد إلى تركيا برغبته وذلك بتاريخ 9 تموز 2020، وبعد ذلك قررت داليا محمود صالح الانضمام إليه والدخول لتركيا عبر التهريب بتاريخ 14 تموز 2020، لتسلم نفسها لاحقاً إلى الشرطة التركية في مدينة بدليس، وعلى هذا الأساس فإن إقليم كردستان لا علاقة له بهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال".

ولفت البيان إلى أن "إعلام حزب العمال الكردستاني وأمثاله، وبدل أن يوزع التهم جزافاً، عليه أن يسأل نفسه أولاً عن أسباب تخلي الناس عن صفوفه، وهم ومن أجل النجاة من تهديداته، ومستعدون لتعريض حياتهم للخطر مجازفين عبر طرق التهريب".

وبين أن "الجهات المعنية في إقليم كردستان تبدي استعدادها التام للتحقيق في هذا الموضوع، وإن إقليم كردستان سيظل ملاذاً آمناً لكل من يلوذ به، ولن تؤثر هذه المحاولة التضليلية على مواقفه الراسخة في هذا الصدد".

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بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين (20 تموز 020)، إنه يتطلع لخروج خادم الحرمين ،سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من المستشفى كي يتسنى له زيارة المملكة العربية السعودية.

وذكر الكاظمي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"،

بغداد اليوم-بغداد

كشف المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته إلى بغداد.

وقال مدير المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي ع

بغداد اليوم- متابعة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (20 تموز 2020)، أن زيارة السعودية، التي أعلن عن تأجيلها اليوم، لن تكون بروتوكولية، وستكون زيارة عمل لتحريك عجلة التعاون بين البلدين.

وقال الكاظمي في حوار مع صحيفة ’’عك

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