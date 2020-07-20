ذي قار.. نفاد الأوكسجين يربك مستشفى الحسين مجدداً

2020/07/20 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر طبي، في ذي قار، الاثنين (20 تموز 2020)، بأن حالة نفاد الأوكسجين السائل من المنظومة الرئ...





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