الفتلاوي: ظريف ابلغنا ان آية الله خامنئي سيستقبل الكاظمي

2020/07/20 | 11:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت حنان الفتلاوي مستشارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن وزير الخارجية الايراني اكد بأن قائد الثورة الاسلامية ايةَ الله السيد علي خامنئي سيس...

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