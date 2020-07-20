رغد صدام حسين تنعى وزير دفاع النظام السابق

2020/07/20 | 11:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نعت رغد ابنة رئيس النظام السابق، صدام حسين، وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم أحمد الذي توفي أمس داخل السجن.وقالت رغد صدام حسين في تغريدة على "تويتر": "ننعي إلى العراقيين وفاة أحد مقاتلي العراق الأبطال الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد في أسره".وأعلنت وسائل إعلام عراقية أمس الأحد، عن وفاة وزير الدفاع الأسبق في سجنه.

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