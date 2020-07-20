2020/07/20 | 11:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف القوى العراقية ينعى وفاة الفريق الأول الركن سلطان هاشم وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى العراقية ينعى وفاة الفريق الأول الركن سلطان هاشم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى العراقية ينعى وفاة الفريق الأول الركن سلطان هاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).