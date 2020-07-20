الخارجية: تلقينا دعماً دولياً لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة

2020/07/20 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية تلقي العراق دعماً من بعض الدول الاوربية لرفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.

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