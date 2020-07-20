“مسبار الأمل”إنجازا وطنيا وعربيا و دفعة إماراتية متقدمة بمجال الفضاء

2020/07/20 | 12:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامارات تعتبر انطلاق "مسبار الأمل"دفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء المعرفة العالمية بمجال الفضاء

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