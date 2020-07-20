انخفاض طفيف بأسعار النفط وسط مخاوف من موجة ثانية لكورونا وقرار تقليص انتاج اوبك

2020/07/20 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، الاثنين، وسط القلق بشان الطلب نتيجة أزمة فايروس كورونا واتفاق أوبك بتقليص التخفيضات.ويخشى محللون من تفاقم الأوضاع وعودة قيود الإغلاق والعزل في بعض الدول في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا حول العالم مقتربة من 14 … Readmore

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