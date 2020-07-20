عالية نصيف: نصب وحدات مستخدمة وخارجة عن الخدمة في ٤ محطات كهرباء

2020/07/20 | 12:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت النائبة عالية نصيف عن وجبة أخرى مما وصفته “ملفات فساد” الوكيل المستشار (ر.ح) الذي اتهمته بأنه “كان ومايزال سبباً في تدمير قطاع الكهرباء في العراق بسبب فساده”.وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان من بين فضائح فساد (ر.ح) إحالة مشروع محطات الخلع وكربلاء وشط البصرة وجنوب بغداد الغازية (400 ميكاواط) إلى شركة الحرة […]

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