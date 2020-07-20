الحكيم يدعو الى إرساء مفهوم “الدولة العصرية” الحاضنة لجميع القوى السياسية والمجتمعية

2020/07/20 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الى حصر السلاح بيد الدولة موكدا ان العراق مهيئ لقيام دولة نموذجية بعد تراجع أسهم الخطاب الطائفي ورفضه من قبل الجماهير.وشد الحكيم في مقالة لصحيفة الشرق الاوسط ،على ارساء مفهوم الدولة العصرية … Readmore

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