2020/07/20 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يرى المنضم حديثاً لصفوف نادي زاخو، اللاعب وليد سالم، ان مكانه في المنتخب الوطني سيبقى فارغاً لست سنوات قادمة.وقال سالم في تصريح متلفز تابعته وكالة/ المعلومة/ “مع احترامي للاعبين علاء مهاوي ومصطفى محمد، لكن مركزي مع المنتخب الوطني لن يستطيع احد تعويضه”.وأضاف ان “غيابي عن المركز واضح جداً وسيبقى فارغاً في غيابي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وليد سالم: مكاني في المنتخب الوطني سيبقى فارغاً لـ6 سنوات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وليد سالم: مكاني في المنتخب الوطني سيبقى فارغاً لـ6 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).