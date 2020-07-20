مسؤول يمني لـ”المعلومة”: قوى العدوان تعرقل وصول المساعدات الطبية والإنسانية

2020/07/20 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اتهمت وزارة النقل اليمنية، الاثنين ، قوى العدوان السعودي بعرقلة وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى اليمن ، مشيرة إلى أن غالبية المنظمات الدولية والإنسانية متواطئة مع العدوان.وقال وكيل وزارة النقل اليمنية عبد الله السويدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المنظمات الدولية الانسانية تتحرك بنسبة 30 % لخدمة اليمنيين و70% بما يخدم العدوان ويخدم مصالحها […]

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