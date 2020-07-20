المنتج المحلي بين واقع الطلب والإهمال المتعمد 

2020/07/20 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حماية المنتج المحلي شعار نسمع به منذ سنين ولكن للأسف الشديد لا يوجد اي تحرك فعلي بإتجاه هذه الثروة الوطنية التي اذا تم الاهتمام بها بشكل صحيح سوف يخرج العراق من أي ازمة اقتصادية ويقلل من الاعتماد الكبير على الاستيراد فإذا اردنا ان نحمي المنتج المحلي فعلاً فعلينا ان نتبع خطوتين اساسيتين:

اولها: السيطرة على المنافذ الحدودية؛ التي بسببها السوق العراقية مفتوحة لما هب ودب من البضائع التي يكون أكثرها منتهية الصلاحية والتي تضعف المنتج المحلي بشكل كبير.

ثانيها: دعم اصحاب المعامل والمصانع الخاصة التي اغلبها متوقفة منذ عام ٢٠٠٣ بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي مر بها البلد.

فمن غير المعقول ان يستطيع اصحاب هذة المعامل بتجهيزها وإعادة فتحها من دعم مباشر او غير مباشر من الحكومة واذا حصل هذا الدعم سوف ينتج اقتصاد خاص للبلد يعادل اقتصاد النفط الريعي ويقلل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للواردات في البلاد المنتج المحلي العراقي ثروة كبيرة ومفتاح للخروج من الأزمة الحالية.





* مراقب للشأن الاقتصادي

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