2020/07/20 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهند تسجل معدلا قياسيا للإصابات بفيروس كوفيد_19

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة الهندية تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة الهندية تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).