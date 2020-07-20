2020/07/20 | 12:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..انطلقت ،اليوم الاثنين ،جولة جديدة من المباحثات ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي.وذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أنه” انطلق اليوم الثاني من جولة المباحثات ضمن اعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي المنعقد في الرياض.واضافت أن” الجانب العراقي يترأسه الدكتور علي علاوي ويترأس الجانب السعودي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق جولة جديدة من المباحثات ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق جولة جديدة من المباحثات ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).