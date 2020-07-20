الكاظمية على موعد مع زيارة ضخمة بذكرى “استشهاد الجواد”.. وتعويض لزيارة الكاظم “المقننة” من قبل وزير الصحة السابق

2020/07/20 | 12:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستعد العاصمة بغداد وتحديدًا مدينة الكاظمية، لاستقبال حشود كبيرة من الزائرين بذكرى استشهاد الامام محمد الجواد، خلال اليومين المقبلين، وسط تحديات فيروس كورونا وقرارات منع التجمعات، وسط توجه حكومي لاستئناف الزيارة على عكس “تقنينها” في ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم في اذار الماضي وبتوجيه من وزير الصحة حينها جعفر علاوي.حيث […]

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