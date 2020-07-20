الحشد الشعبي يعلن توفير الحماية للكوادر الفنية لصيانة الكهرباء في الانبار

2020/07/20 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..خرجت قوة من الحشد الشعبي والجيش، الاثنين، مع فرق الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء لحماية الكوادر لغرض صيانة كهرباء الخط الناقل بين حديثة والقائم.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من فوج الفرات الأول الحشد الشعبي لمحافظة الأنبار و الفوج ٢ والفوج ٤ من اللواء ٣٢ الفرقة الثامنة من الجيش […]

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