وزير الخارجية السعودي: لدى الرياض وبغداد رغبة مشتركة في تعزيز العلاقة الاستراتيجية

2020/07/20 | 12:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الاثنين، ان لدى السعودية والعراق رغبة مشتركة في تعزيز العلاقة الاستراتيجية.وقال الجبير في تغريدة على حسابه في تويتر: “العلاقات السعودية العراقية شهدت نمواً في جميع المجالات، ولدى القيادة في البلدين رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقة الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية وبما يجمعنا من مشتركات”.واضاف: …

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